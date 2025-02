Saif bin Zayed se reúne com ministra da Justiça da Noruega durante a Cúpula Mundial de Governos 2025

DUBAI, 12 de fevereiro de 2025 (WAM) — O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Astri Ås Hansen, ministra da Justiça e Segurança Pública do Reino da Noruega, à margem da Cúpula Mundial de Governos (WGS)...