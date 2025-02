EAU e Ruanda ampliam cooperação para impulsionar inovação governamental

DUBAI, 12 de fevereiro de 2025 (WAM) — O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com o doutor Vincent Biruta, ministro do Interior da República de Ruanda, à margem da Cúpula Mundial de Governos.O encontro te...