Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva nos Emirados Árabes Unidos nesta quinta

ABU DHABI, 12 de fevereiro de 2025 (WAM) – O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo será parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com possibilidade de chuva leve nas ilhas, em algumas áreas costeiras e no norte do país. Os ventos serão de fracos a moder...