Relações entre Timor-Leste e Emirados Árabes Unidos avançam rapidamente, diz vice-primeiro-ministro

DUBAI, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) — O vice-primeiro-ministro, ministro coordenador para Assuntos Econômicos e ministro do Turismo e Meio Ambiente de Timor-Leste, Francisco Kalbuadi Lay, afirmou que a economia do país é altamente estável, com base principalmente nos setores de petróleo e gás, além...