Etihad Airways transporta 1,7 milhão de passageiros em janeiro

ABU DHABI, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) — A Etihad Airways, companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, divulgou suas estatísticas de tráfego para janeiro de 2025, registrando um desempenho contínuo positivo no início do ano.A companhia aérea transportou 1,7 milhão de passageiros no mês, u...