Muhammad Yunus discute desafios políticos de Bangladesh e defende modelo econômico centrado no ser humano na Cúpula Mundial de Governos 2025

DUBAI, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) – Durante uma sessão de destaque na Cúpula Mundial de Governos 2025, o professor Muhammad Yunus, conselheiro-chefe do governo interino de Bangladesh, participou de uma conversa franca com Becky Anderson, da CNN, sobre o cenário político turbulento do país e os de...