Saif bin Zayed se encontra com o primeiro-ministro do Curdistão na Cúpula Mundial dos Governos em Dubai

DUBAI, 13 de fevereiro de 2025 (WAM) – O tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, se reuniu com Masrour Barzani, primeiro-ministro do Governo Regional do Curdistão do Iraque, durante a Cúpula Mundial dos Governos em Dubai.A discussão se concentr...