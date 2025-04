Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do presidente do Irã para troca de cumprimentos de Eid Al-Fitr

ABU DHABI, 2 de abril de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, na qual os dois trocaram cumprimentos pela ocasião do Eid Al-Fitr.Ambos expressaram votos para que a ocasião traga saúde e f...