Festival do Ramadã de Sharjah 2025 registra vendas de US$ 136 milhões

SHARJAH, 2 de abril de 2025 (WAM) — O Festival do Ramadã de Sharjah 2025 encerrou com sucesso sua 35ª edição na última segunda-feira, marcando um impulso significativo para o setor varejista e a atividade comercial nos mercados do emirado.Ao longo de 38 dias, o festival proporcionou aos moradores e ...