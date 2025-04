EDGE, SIATT e Marinha do Brasil avançam para nova fase no desenvolvimento do míssil antinavio MANSUP-ER

RIO DE JANEIRO, 3 de abril de 2025 (WAM) – A EDGE, um dos principais grupos mundiais de tecnologia avançada e defesa, e a SIATT ampliaram sua parceria estratégica com a Marinha do Brasil ao assinarem um acordo de licenciamento para a transferência da propriedade intelectual do MANSUP-ER. O acordo fo...