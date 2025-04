Campeonato Internacional AJP Dubai começa nesta sexta com participação de estrelas mundiais do jiu-jítsu

DUBAI, 3 de abril de 2025 (WAM) – A Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro (AJP, na sigla em inglês), em parceria com a Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados, organiza o Campeonato Internacional de Dubai – parte do circuito AJP Tour – de 4 a 6 de abril, no clube Shabab Al Ahli, em Dubai. O evento contará com mais de...