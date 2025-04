Presidente dos Emirados recebe líder da região do Curdistão iraquiano

ABU DHABI, 7 de abril de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta segunda-feira (7) o presidente da Região do Curdistão do Iraque, Nechirvan Barzani, que está em visita de trabalho ao país.O encontro ocorreu no palácio Qasr Al Shati, em ...