Emirados Árabes Unidos lançam Centro de Excelência em Cibersegurança em parceria com Google Cloud

ABU DHABI, 9 de abril de 2025 (WAM) – Em linha com a visão do governo dos Emirados Árabes Unidos de consolidar sua posição como um dos principais polos globais de inteligência artificial e de fortalecer a cooperação internacional, instituições do país continuam a implementar as diretrizes da lideran...