Emirados Árabes Unidos demonstram que alegações das Forças Armadas do Sudão são infundadas

HAIA, 10 de abril de 2025 (WAM) — Durante uma audiência perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ), os Emirados Árabes Unidos rejeitaram com veemência as alegações infundadas feitas pelas Forças Armadas do Sudão (SAF). Sem apresentar provas credíveis, a SAF expôs um caso frágil e sem legitimida...