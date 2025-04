Khaled bin Mohamed bin Zayed prestigia recepção de casamento de Mansour Ibrahim Nasser Al-Alawi

ABU DHABI, 10 de abril de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da recepção de casamento oferecida pelo tenente-general piloto Ibrahim Nasser Mohamed Al-Alawi, subsecretário do Ministério...