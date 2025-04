Pogačar, da UAE Team Emirates XRG, conquista histórico segundo lugar na Paris-Roubaix

FRANÇA, 14 de abril de 2025 (WAM) — Em um “Domingo no Inferno”, como é tradicionalmente conhecido, Tadej Pogačar, da equipe UAE Team Emirates XRG, tornou-se o primeiro campeão vigente do Tour de France a subir ao pódio da Paris-Roubaix desde Eddy Merckx em 1975.Após um duelo eletrizante com Mathieu ...