Transações imobiliárias em Ajman alcançam US$ 561 milhões em março de 2025

AJMAN, 14 de abril de 2025 (WAM) – As transações imobiliárias em Ajman totalizaram AED 2,06 bilhões (US$ 561 milhões) em março de 2025, registrando um aumento significativo de mais de 41% em comparação com o mesmo período de 2024.Omar bin Omair Al Muhairi, diretor-geral do Departamento de Terras e R...