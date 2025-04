‘Make It In The Emirates 2025’ é um marco para a indústria nacional, afirma CEO do ADNEC

ABU DHABI, 14 de abril de 2025 (WAM) — Humaid Matar Al Dhaheri, diretor-geral e CEO do grupo ADNEC, afirmou que o forte apoio recebido pela quarta edição do fórum “Make It In The Emirates 2025” por parte da liderança dos Emirados reflete a grande relevância do evento, que representa um ponto de vir...