Conselho Executivo de Sharjah analisa resultados da 10ª edição da ACRES

SHARJAH, 15 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Abdullah bin Salem bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e vice-presidente do Conselho Executivo, presidiu na manhã desta terça-feira a reunião do colegiado, realizada no Gabinete do Governante.Também participou do encontro o xeique Sultan bin...