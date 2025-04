Transações imobiliárias em Ajman superam AED 5,55 bilhões no 1º trimestre de 2025

AJMAN, 15 de abril de 2025 (WAM) — O Departamento de Terras e Regulação Imobiliária de Ajman registrou 3.887 transações imobiliárias no primeiro trimestre de 2025, com valor total superior a AED 5,55 bilhões — um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado.Omar bin Omair Al Muhairi, di...