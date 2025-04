Khaled bin Mohamed bin Zayed aprova lançamento do cluster HELM, voltado à saúde, longevidade e inovação médica

ABU DHABI, 15 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, aprovou o lançamento do cluster HELM — sigla em inglês para Saúde, Resistência, Longevidade e Medicina. A iniciativa é liderada pelo D...