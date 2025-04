Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi anuncia programação da sétima edição do Culture Summit Abu Dhabi

ABU DHABI, 15 de abril de 2025 (WAM) – O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) anunciou as principais palestras e sessões para a sétima edição do Culture Summit Abu Dhabi, o principal fórum global que será realizado de 27 a 29 de abril de 2025, no Manarat Al Saadiyat.O tema d...