18ª edição do IATA World Cargo Symposium 2025 tem início em Dubai

DUBAI, 15 de abril de 2025 (WAM) – A 18ª edição do World Cargo Symposium 2025 teve início em Dubai, com a presença de xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO do Emirates Airline and Group. O fórum, organizado pela International Air Transport Association (IATA), vai de 15 a 17 de abril.Ab...