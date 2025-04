Guerra no Sudão cria a pior crise de deslocamento forçado do mundo, alerta ACNUR

GENEBRA, 15 de abril de 2025 (WAM) – Filippo Grandi, alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), alertou que a guerra em curso no Sudão gerou o que agora é considerada a pior crise humanitária e de deslocamento forçado do mundo, com a situação se deteriorando rapidamente devido a c...