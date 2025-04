Presidente do Parlamento Árabe condena complôs contra a segurança da Jordânia

CAIRO, 16 de abril de 2025 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed Ahmed Al Yamahi, condenou os complôs de sabotagem com o objetivo de desestabilizar a Jordânia e elogiou a vigilância e o profissionalismo dos serviços de segurança jordanianos por frustrarem as tentativas.Em comunicado div...