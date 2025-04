Conferência Internacional de Turismo de Aventura de Fujairah começa em 30 de abril

FUJAIRAH, 17 de abril de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, o Centro de Aventuras de Fujairah sediará a Conferência Internacional de Turismo de Aventura de Fujairah.Essa conferência inédita no país, organizada com a part...