Governo de Sharjah aprova mudanças na estrutura de cargos públicos

SHARJAH, 17 de abril de 2025 (WAM) – O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, aprovou alterações na estrutura de cargos do funcionalismo público do governo do emirado.As mudanças incluem a criação de novas categorias e a modificação do tempo de ...