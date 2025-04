Jovens embaixadores no pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka reforçam imagem global positiva do país

OSAKA, 17 de abril de 2025 (WAM) — Os jovens embaixadores que participam do pavilhão dos Emirados Árabes Unidos (EAU) na Expo 2025 Osaka-Kansai representam a visão nacional de empoderamento da juventude e valorização de seu papel no cenário internacional. Com atuação ativa, eles destacam a identidad...