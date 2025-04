Presidente do Conselho Nacional Federal discute cooperação parlamentar com presidente da Câmara da Malásia

ISTAMBUL, 20 de abril de 2025 (WAM) – Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC) dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Johari bin Abdul, presidente da Câmara dos Representantes da Malásia, à margem do primeiro encontro do Grupo Parlamentar em Solidariedade ao povo da Palestina, ...