Humaid bin Rashid nomeia novo diretor-geral do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Ajman

AJMAN, 21 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante do emirado de Ajman, emitiu a Resolução Emirada nº 6 de 2025, que nomeia Saif Ahmed Musabah Al Suwaidi como diretor-geral do Departamento de Desenvolvimento Econômico do governo de Ajman....