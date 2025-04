Khaled bin Mohamed bin Zayed recebe delegação do Conselho de Empresas Familiares do Golfo

ABU DHABI, 21 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu uma delegação do Conselho de Empresas Familiares do Golfo (FBCG), liderada pela xeica Hind Suhail Bahwan, presidente da entida...