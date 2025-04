Mercado de fintechs nos Emirados deve atingir US$ 3,56 bilhões em 2025, aponta relatório da Forbes

ABU DHABI, 22 de abril de 2025 (WAM) — O mercado de tecnologia financeira (fintech) nos Emirados Árabes Unidos deve alcançar US$ 3,56 bilhões em 2025 e US$ 6,43 bilhões até 2030, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12,56%, segundo relatório da revista Forbes. Os dados posicionam o p...