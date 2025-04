Conferência Científica sobre Preparação Física das Forças Terrestres do CCG acontece em Abu Dhabi

ABU DHABI, 22 de abril de 2024 (WAM) – A Conferência Científica sobre a Preparação Física das Forças Terrestres dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) prosseguiu no Hotel Erth, em Abu Dhabi, reunindo mais de 45 especialistas nas áreas de reabilitação física, saúde mental, nutrição milit...