Grupo Ambiental dos Emirados celebra o Dia da Terra com plantio de mais de mil mudas de mangue em Umm Al Qaiwain

UMM AL QAIWAIN, 22 de abril de 2025 (WAM) — O Grupo Ambiental dos Emirados (EEG, na sigla em inglês), em colaboração com a Prefeitura de Umm Al Qaiwain, celebrou o Dia da Terra 2025 com uma edição especial de seu programa nacional For Our Emirates We Plant, realizada na Praia dos Manguezais.A ação r...