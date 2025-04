Presidente do Líbano recebe presidente do Conselho Nacional Federal em Beirute

BEIRUTE, 22 de abril de 2025 (WAM) – O presidente da República do Líbano, Joseph Aoun, recebeu nesta terça-feira Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC) dos Emirados Árabes Unidos, no Palácio Presidencial de Baabda, como parte da visita oficial de Ghobash ao país.Durante o encont...