Emirados Árabes Unidos e México discutem fortalecimento das relações bilaterais em conversa telefônica

ABU DHABI, 23 de abril de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone nesta quarta-feira (23/04) com a presidente do México, Claudia Sheinbaum. Os dois abordaram as relações bilaterais e examinaram formas de estreitar os laços, ali...