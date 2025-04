Ministro do Exterior dos Emirados se reúne com vice-premiê e ministro do Desenvolvimento Urbano do Nepal

CATMANDU, 23 de abril de 2025 (WAM) – O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro e ministro do Desenvolvimento Urbano do Nepal, Prakash Man Singh, durante a visita oficial do chanceler dos Emirados ao Nepal...