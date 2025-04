Espaço Schengen é pilar do mercado interno da União Europeia e facilita a vida de 450 milhões de pessoas, destaca Comissão Europeia

BRUXELAS, 23 de abril de 2025 (WAM) – A Comissão Europeia publicou seu relatório anual sobre o Estado do Espaço Schengen, enquanto a União Europeia (UE) se prepara para celebrar os 40 anos do acordo. O documento analisa os avanços, desafios e desenvolvimentos da área Schengen ao longo do último ano....