Emirados Árabes Unidos lideram esforços por um mundo livre da malária

ABU DHABI, 24 de abril de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos estão na vanguarda dos esforços internacionais para reduzir a disseminação da malária, com iniciativas humanitárias e contribuições financeiras que desempenham papel essencial no avanço rumo a um mundo livre da doença.Enquanto o país c...