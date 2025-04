Emirados Árabes Unidos e Alemanha buscam fortalecer laços comerciais

ABU DHABI, 25 de abril de 2025 (WAM) – O Dr. Thani Al Zeyoudi, ministro de Estado para o Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Hendrik Josef Wüst, ministro-presidente do estado da Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha, ocasião em que concordaram em aprofundar os laços comerci...