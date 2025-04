Líderes dos Emirados parabenizam presidente da África do Sul pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 27 de abril de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, para lembrar do Dia da Independência do país.O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-president...