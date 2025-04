Emirates firma oito memorandos de entendimento na Arabian Travel Market

DUBAI, 28 de abril de 2025 (WAM) — A Emirates assinou oito Memorandos de Entendimento (MoUs) no primeiro dia da Arabian Travel Market (ATM) com os órgãos de turismo de Sharjah, Filipinas, Maldivas, Visit Britain, Tailândia, Organização Nacional de Turismo do Japão (JNTO), Uganda e Hungria.Esses acor...