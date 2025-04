Relatório da ONU desmente acusações do Exército sudanês; missão da EAU emite nota

NOVA YORK, 29 de abril de 2025 (WAM) — A Missão Permanente dos Emirados Árabes Unidos (EAU) junto à Organização das Nações Unidas reiterou o apelo do país para que as Forças Armadas do Sudão (SAF) e as Forças de Apoio Rápido (RSF) encerrem a guerra civil sem pré-condições, participem de negociações...