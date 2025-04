Líderes dos Emirados parabenizam premiê do Canadá por vitória do Partido Liberal nas eleições federais

ABU DHABI, 27 de abril de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações a Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, pela vitória do Partido Liberal e pela conquista do quarto mandato consecutivo nas eleições federais can...