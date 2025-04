Anwar Gargash se reúne com enviado especial da China para o Oriente Médio

ABU DHABI, 29 de abril de 2025 (WAM) — O assessor diplomático do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Dr. Anwar Gargash, reuniu-se nesta terça-feira com Zhai Jun, enviado especial do governo chinês para a questão do Oriente Médio.Durante o encontro, os dois lados discutiram formas de ampliar a co...