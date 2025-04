Mansour bin Zayed preside reunião do conselho da Mubadala e aprova relatório e demonstrações financeiras

ABU DHABI, 29 de abril de 2025 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro, presidente do Gabinete Presidencial e presidente do Conselho de Administração da Mubadala Investment Company, presidiu nesta terça-feira a reunião do conselho da empresa, realizada ...