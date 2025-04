Arabian Travel Market 2025: Líderes do turismo apresentam estratégias de investimento que impulsionam o crescimento no Oriente Médio

DUBAI, 29 de abril de 2025 (WAM) — Líderes dos setores de turismo e investimentos reuniram-se no Arabian Travel Market (ATM, na sigla em inglês) para debater o papel fundamental do investimento estratégico na liberação do potencial total do turismo no Oriente Médio. Durante uma sessão realizada no p...