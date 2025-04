Conselho Nacional Federal e Senado da Jordânia discutem fortalecimento da cooperação parlamentar

RABAT, 29 de abril de 2025 (WAM) — Saqr Ghobash, presidente do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se com Faisal Al-Fayez, presidente do Senado da Jordânia, para discutir formas de ampliar a cooperação bilateral e tratar de temas de interesse comum,...