Emirates recebe delegação de Turismo da Jamaica durante feira em Dubai

DUBAI, 30 de abril de 2025 (WAM) — A companhia aérea Emirates recebeu nesta terça-feira (30), durante a Arabian Travel Market 2025, uma delegação do Ministério do Turismo da Jamaica.O grupo foi recebido pelo xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO do grupo Emirates, com a presença de Adn...