Conselho de Comando da Polícia discute criação de Centro de Prontidão e sistema inteligente de controle de velocidade

ABU DHABI, 30 de abril de 2025 (WAM) — O tenente-general Dhahi Khalfan Tamim, vice-diretor de Polícia e Segurança Pública de Dubai e presidente do Conselho de Comando da Polícia, presidiu a terceira reunião do colegiado em 2025.O encontro foi realizado por videoconferência e contou com a participaçã...